Mioch beerbt Grütter – Joël Magnins Ex-Assistent übernimmt YB-Frauen Aurélien Mioch wird neuer Trainer der YB-Frauen. Der 39-jährige Franzose verdiente sich seine Sporen unter anderem in verschiedenen Funktionen bei Xamax ab. Adrian Lüpold

Der Franzose Aurélien Michon übernimmt die YB-Frauen. Foto: PD

Man wolle sehr zeitnah einen Nachfolger für den abtretenden Charles Grütter als neuen Trainer der YB-Frauen vorstellen, hatte Teammanager Andres Meier gegenüber dieser Zeitung zu Beginn dieser Woche erklärt. Nur wenige Tage später liessen die Verantwortlichen der Gelb-Schwarzen Frauenequipe die Katze aus dem Sack: Die Leitung der YB-Frauen freue sich sehr, dass es gelungen sei, den Franzosen Aurélien Michon als neuen Coach zu präsentieren, heisst es auf der Website der YB-Frauen.

Mioch arbeitete zuletzt als Assistenztrainer in der Challenge League beim SC Kriens. Zuvor stand er fast ein Jahrzehnt lang im Sold von Neuchâtel Xamax. Bei den Neuenburgern fugierte er unter anderem auch als Assistenztrainer der 1. Mannschaft unter dem ehemaligen YB-Spieler und Nachwuchstrainer Joël Magnin. Der gebürtige Franzose Mioch ist im Besitz des UEFA-A-Diploms, hat den Berufstrainerlehrgang von Swiss Olympic absolviert und ist überdies als SFV-Instruktor tätig.

Mioch startet seinen neuen Job bei den YB-Frauen bereits am kommenden Montag. Er hat dann rund zwei Wochen die Möglichkeit, das Team kennenzulernen, ehe es für ihn und die Spielerinnen am 19. Juni in den Sommerurlaub gehen wird. Die Vorbereitung für die kommende Spielzeit wird am 19. Juli gestartet – das erste Meisterschaftsspiel in der Women` Super League ist für das Wochenende des 21./22. Augusts 2021 terminiert.

