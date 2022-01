US-Präsident im Tief – Joe Bidens schlimmste Woche Nach einem Jahr im Weissen Haus scheint für den Präsidenten und seine Partei nichts mehr zu gehen. Die vergangenen Tage waren für ihn gleich in vierfacher Hinsicht niederschmetternd. Martin Suter

Kritik kommt selbst aus den eigenen Reihen: US-Präsident Joe Biden. Foto: AP, Keystone

Im Wahlkampf 2020 vertraute Barack Obama einem demokratischen Parteikollegen einmal an, was er von Joe Biden wirklich hielt. «Unterschätze nie Joes Fähigkeit, etwas zu vermasseln», sagte der ehemalige Präsident über seinen Vize.

Jetzt, da Joe Biden sein erstes Amtsjahr bald vollendet, erhält Obamas vernichtendes Verdikt eine prophetische Qualität: Der Präsident steht vor einem innen- wie aussenpolitischen Trümmerhaufen. Fände die Wahl jetzt statt, würde Biden gemäss einer Rasmussen-Umfrage von Donald Trump besiegt. Für den Präsidenten scheint nichts mehr zu gehen, und seine Demokratische Partei fürchtet für die Kongresswahlen im Herbst die Katastrophe.

Diese Woche war für ihn gleich in vierfacher Hinsicht niederschmetternd. Zum einen fuhren die Verhandlungen mit Russland fest, und die Gefahr eines Kriegs in der Ostukraine nahm bedrohlich zu. Dann ging die Inflation nicht zurück, sondern stieg auf sieben Prozent, den höchsten Wert seit vierzig Jahren.

Bidens Projekt einer Nationalisierung der Wahlverfahren prallte frontal in die Betonmauer der Senatorin Kyrsten Sinema aus Arizona, notabene eine Demokratin, die sich weigerte, zu diesem Zweck die Mehrheitsregeln im Senat aufzuweichen. Und schliesslich blockierte das Oberste Bundesgericht die zur Bekämpfung der Covid-Pandemie geplante Impf- und Testpflicht für alle Firmen mit mehr als hundert Mitarbeitenden.

Den grössten Schaden fügte er sich selber zu

Den gesundheitspolitischen Rückschlag erleidet Biden, während die Zahl der Omikron-Infizierten auf Rekordhöhen schnellt, Menschen massenhaft Arbeitsplätzen und Schulen fernbleiben und die versprochenen Schnelltests nicht verfügbar sind. Beim Amtsantritt hatte der Präsident noch versprochen, er werde «das Virus abschalten».

Auch die Wirtschaftstrends widersprechen hoffnungsfrohen Voraussagen. Das Weisse Haus rühmt sich, im ersten Jahr mehr Arbeitsplätze geschaffen zu haben als unter allen früheren Präsidenten. Es wurden indes bloss in der Pandemie verloren gegangene Jobs ersetzt und netto keine neuen kreiert. Noch verfügen die USA über vier Millionen Jobs weniger als 2019, weshalb die leeren Regale in den Läden und die Inflation so schnell nicht verschwinden werden, wie das Bidens Ökonomen vor kurzem noch versprachen.

Seinen grössten politischen Schaden fügte sich Biden auf dem Feld der Wahlreformen selber zu. Der Präsident fuhr am Dienstag eigens nach Georgia, dessen neues Wahlgesetz er als einschränkend und gegen Minderheiten gerichtet kritisieren wollte. In der Meinung von progressiven Verbündeten ergriff Biden die Initiative aber Wochen zu spät. Aus Protest blieb die prominente Wahlrechtsaktivistin Stacey Abrams seiner Rede fern, fadenscheinig begründet mit einem Terminkonflikt.

Zustimmungsquote sinkt auf 33 Prozent

Schlimmer noch war der Tenor der Rede, mit der Biden offensichtlich um den Zuspruch der enttäuschten Linken buhlte. Der Präsident sprach in aggressivem Ton und unterstellte den republikanischen Gegnern seiner Reformvorschläge die Gesinnung von Sklavenhaltern aus Zeiten des Amerikanischen Bürgerkriegs. Peggy Noonan, eine Redenschreiberin Ronald Reagans, deutete Bidens Rede als Wendepunkt. «Er wollte eine wichtige Wählerschaft beschwichtigen und erfüllte stattdessen seine Gegner mit tiefer Empörung», schreibt die gemässigt-konservative Kommentatorin.

Die Krisensituation im Weissen Haus ist auch in vielen Medien ein grosses Thema. Biden habe eine «Höllenwoche» hinter sich, war auf CNN zu hören. «Axios» listete Bidens «episches Versagen» auf. Alle zitierten eine Umfrage des Quinnipiac-Instituts, die Biden eine spektakulär tiefe Zustimmungsquote von 33 Prozent zuschreibt. Noch schlechter als im Schnitt sind Bidens Zahlen bei 18- bis 34-Jährigen und Latinos. Ohne diese zwei Wählersegmente können Demokraten nirgends gewinnen.

Nun sucht Biden den raschen Erfolg

Bidens Team und seine Partei suchen jetzt nach Wegen, um ein Debakel bei den kommenden Kongresswahlen abzuwenden. Am Freitag spielte Biden die verbreitete Enttäuschung über verfehlte Vorhaben herab. «Wir werden vieles noch vollbringen», versprach er mit Blick auf die gescheiterten Projekte der Wahlrechtsreform und des «Build Back Better» getauften Gesetzespakets für Soziales und Klimaschutz. In Wahljahren ist es erfahrungsgemäss aber schwierig, gesetzgeberische Grossvorhaben zu realisieren. Biden sucht den raschen Erfolg, am besten noch vor dem 1. März, wenn er die – um einen Monat hinausgeschobene – Rede zur Lage der Nation halten will.

Indessen ist unklar, wie Biden vorankommen kann, ohne das Steuer herumzureissen. Der Präsident steht vor dem Problem, dass bei den Demokraten das linke und das gemässigte Lager unvereinbare Kurskorrekturen fordern. Biden müsste seiner Partei jetzt die Stossrichtung vorgeben. Am Mittwoch wird der Präsident wieder einmal eine seiner sehr seltenen offiziellen Pressekonferenzen abhalten. Sie könnte andeuten, ob der 79-Jährige die Kreativität und die Kraft aufbringen kann, um nochmals auf die Erfolgsstrasse zu finden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.