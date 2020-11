Beim Spielen mit Hund Major – Joe Biden verstaucht sich den Knöchel Beim Spielen mit seinem Hund ist der designierte US-Präsident Joe Biden (78) gestürzt und verunfallt.

Joe Biden ist beim Spielen mit seinem Hund ausgerutscht. Reuters Eine Autokolonne bringt den gewählten Präsidenten Joe Biden in eine Klinik in Delaware. (29. November 2020) Reuters/Joshua Robert Die Orthopäden konnten keinen Bruch feststellen: Sicherheitsleute vor der Klinik. Reuters/Joshua Roberts 1 / 3

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat sich beim Spielen mit seinem Schäferhund das rechte Fussgelenk verstaucht und deswegen einen Orthopäden aufgesucht. Röntgenaufnahmen hätten keinen erkennbaren Bruch gezeigt, hiess es am Sonntagabend in einer Erklärung Bidens. Eine zusätzliche Untersuchung mit einem Kernspintomografen stehe noch aus, hiess es.

Der 78-Jährige hatte sich den Angaben zufolge am Samstag beim Spielen mit seinem Deutschen Schäferhund Major verletzt. Journalisten, die Biden am Sonntag zu der Praxis in Newark im Bundesstaat Delaware gefolgt waren, konnten nicht sehen, wie Biden das Gebäude betrat.

Termine am Montag

Ein Vertreter von Bidens Büro erklärte, der gewählte Präsident habe die Verletzung am Sonntag untersuchen lassen, damit für Montag geplante Termine nicht in Mitleidenschaft gezogen würden.

Der Demokrat Biden und seine Frau Jill haben zwei Schäferhunde, die im Januar mit ihnen ins Weisse Haus einziehen sollen. Die Bidens wollen sich Berichten zufolge auch eine Katze zulegen.

SDA/chk