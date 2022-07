Sensation vom Hubble-Nachfolger – Joe Biden enthüllt das erste Bild vom «James-Webb»-Teleskop Astronomen haben das ersten Farbbild des «James-Webb»-Teleskops erhalten. Es ist der bisher tiefste Infrarotblick ins Universum. Am Dienstag folgen mehr Bilder. Was daran so besonders ist. Joachim Laukenmann

1 / 4 Der bisher tiefste und schärfste Infrarotblick ins All: Auf der ersten, von Joe Biden präsentierte Aufnahme des James-Webb-Weltraumteleskops sind Sterne und Galaxien zu sehen. AFP

Das erste Bild des James-Webb-Teleskops ist da. präsentiert hat es in der Nacht auf Dienstag niemand geringerer als der amerikanischen Präsidenten. Joe Biden sprach von einem «historischen Tag». Es handelt sich um das bisher schärfste Infrarotbild des fernen Universums. Die Aufnahme zeigt Galaxien, die schon existierten, als das Universum weniger als eine Milliarde Jahre alt war. Dass dem amerikanische Präsidenten die Ehre zukommt, das erste Bild zu enthüllen, liegt daran, dass die Nasa die Hauptkosten des zehn Milliarden Euro teuren Weltraumteleskops getragen hat. «Eine der grössten Ingenieurleistungen der Menschheit», wie Vizepräsidentin Kamala Harris sagte.

Kosmische Kunstwerke wie dieses hat uns zwar schon das Weltraumteleskop Hubble vor Jahren geliefert, und damit die Fachwelt und viele Laien fasziniert. Nachdem die anfängliche Fehlsichtigkeit von Hubble korrigiert war, lieferte es Bilder, die unsere Phantasie beflügelten: Eine Art Auge im Weltall, die Kinderstube von Sternen, gigantische Explosionen, ein tiefer Blick ins All und vieles mehr.

Während Hubble quasi mit unseren Augen ins All blickte – das Teleskop macht seine Beobachtungen im sichtbaren Bereich des Lichts, beobachtet sein Nachfolger, das James-Webb-Weltraumteleskop, im für uns unsichtbaren infraroten Bereich des Lichtspektrums. Damit sieht es zum Beispiel hinter die Staubschleier, die das Auge von Hubble nicht durchdringen kann. Dank seiner enormen Sensitivität kann es auch noch ältere Objekte aus der Kinderstube des Universums erkennen.

Damit das Unsichtbare, das das Webb sieht, für uns erkennbar wird, haben die Astronomen die Bilder bearbeitet. Dabei ordnen sie dem gemessenen Infrarotlicht sichtbare Wellenlängen zu. So entstehen farbige Bilder, die ähnlich beeindruckend sein dürften wie jene von Hubble. Allerdings bringen sie einen bisher weitgehend verborgenen Teil des Universums ans Licht.

Ein erstes von Webb aufgenommenes Bild, auf dem zahllose Galaxien zu sehen sind, hat der US-Präsident Joe Biden bereits in der vergangenen Nacht höchstpersönlich präsentiert – und den Astronomen damit etwas die Show gestohlen. Von den weiteren Bildern ist bisher nur bekannt, um welche Objekte es sich handelt. Die Aufnahmen werden erst am Dienstag Abend publiziert. Wir erläutern, was an den neuen Aufnahmen so besonders ist.

Blick in die Tiefe des Weltalls

Für viele Stunden haben Astronomen dereinst Hubble auf eine Himmelsregion gerichtet, auf der bis dahin vor allem eines zu sehen war: nichts. Die Fachwelt war überrascht, als nach der Langzeitbelichtung Tausende Galaxien zum Vorschein kamen.

Fast 10000 Galaxien sind auf dem Hubble Ultra Deep Field zu sehen. Die ältesten existierten, als das Universum nur rund 800 Millionen Jahre alt war. Foto: NASA, ESA, and S. Beckwith (STScI) and the HUDF Team

Eine ähnliche Aufnahme des James-Webb-Weltraumteleskop hat nun der US-Präsident Joe Biden präsentiert, nur eben im Infrarotlicht. Für dieses Bild hat das Webb seinen Fokus auf einen massiven Galaxienhaufen gelegt, genannt SMACS 0723. Es zeigt den Galaxienhaufen, wie er vor 4,6 Milliarden Jahren aussah – und noch mehr. Denn der Galaxienhaufen wirkt wie ein Linse: Die Schwerkraft des Galaxienhaufens bündelt das Licht von schwach leuchtenden Galaxien, die sich in noch grösserer Entfernung befinden und ohne diese Lichtbündelung nicht zu erkennen wären..

Zum Vergleich die Aufnahme des Webb. Es entstand nach insgesamt 12,5 Stunden Belichtungszeit. Foto: NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO

Gemäss der US-Weltraumbehörde Nasa zeigt das Bild tausende Galaxien, «darunter die am schwächsten leuchtenden Objekte, die je im Infrarotlicht beobachtet wurden.»

Weitere Aufnahmen werden am Dienstag Abend präsentiert und zwar von folgenden Objekten:

Stephans Quintett

Stephans Quintett sollte besser Stephans Quartett heissen. Zwar hat der französische Astronom Édouard Jean-Marie Stephan am 22. September 1877 fünf nah beieinander gelegene Galaxien entdeckt. Aber nur vier von ihnen tanzen in rund 290 Millionen Lichtjahren Entfernung im Sternbild Pegasus eng umeinander. Die fünfte hat sich quasi aufs Bild geschmuggelt, sie ist viel näher.

Das Stephans Quintett, aufgenommen vom Weltraumteleskop Hubble. Foto: NASA, ESA, and the Hubble SM4 ERO Team

Die gegenseitige gravitative Anziehungskraft hat die Spiralarme einiger Galaxien verformt. Und vor allem in den beiden zentralen Galaxien entstehen viele neue Sterne. Die Sternentstehung ist eines der Themen, die Forschende mit dem James-Webb genauer unter die Lupe nehmen möchten.

Südlicher Ringnebel

Der Südliche Ringnebel (NGC 3132) wurde bereits am 2. März 1835 vom britischen Astronom John Herschel entdeckt. Dabei handelt es sich um einen sogenannten planetarischen Nebel. Anders als der Name es suggeriert hat das nichts mit einem Planeten zu tun. Die irreführende Bezeichnung ist historisch bedingt – zunächst hielt man die kugelförmigen Objekte für grosse Gasplaneten. Tatsächlich handelt es sich um eine expandierende Gaswolke, die einen sterbenden Stern umgibt. Der Südliche Ringnebel hat einen Durchmesser von rund einem halben Lichtjahr und befindet sich in einer Entfernung von 2000 Lichtjahren von der Erde am Südsternhimmel. Hier eine Aufnahme von Hubble.

Der Südliche Ringnebe, eine expandierende Gaswolke, die einen sterbenden Stern umgibt. Aufgenommen vom Hubble-Weltraumteleskop. Foto: Hubble Heritage Team (STScI/AURA/NASA/ESA)

Der Planet WASP-96b

WASP-96b ist ein 2013 entdeckter Gasplanet, etwa halb so gross wie Jupiter. Er befindet sich ausserhalb unseres Sonnensystems in einer Entfernung von rund 1120 Lichtjahren. Der Planet umrundet seinen Mutterstern alle 3,4 Tage.

Eine erste zentrale Frage lautet: Besitzen Exoplaneten wie Wasp-96b eine Atmosphäre? Und wenn dem so ist: Aus welchen Molekülen besteht diese Atmosphäre und in welcher relativen Häufigkeit treten sie auf? Denn daraus lässt sich einiges über die Eigenschaften den Planeten ableiten.

Sternentstehung: Der Carinanebel

Nebel sind Regionen, in denen viele Sterne entstehen. Der Carinanebel, auch Eta-Carinae-Nebel, ist eine der grössten und hellsten solcher Regionen am Himmel. Dort findet sich auch der instabile blaue Riesenstern Eta Carinae, ein veränderlicher, sehr massereicher Doppelstern. Der grössere der beiden bringt etwa 100 bis 200 Sonnenmassen auf die Waage, der kleinere Partner 30 bis 80 Sonnenmassen. Eta Carinae strahlt in etwa mit der vier- bis fünfmillionenfachen Leuchtkraft der Sonne und befindet sich in einer Entfernung von rund 7500 Lichtjahren – das bedeutet, dass Licht von dort 7500 Jahre unterwegs ist, bis es die Erde erreicht.

Hier eine Aufnahme des Carinanebels von Hubble.

Hier entstehen Sterne: Der Carinanebel in einer Aufnahme des Hubble-Weltraumteleskops. Foto: NASA, ESA, N. Smith (University of California, Berkeley), and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Die Universität Bern wertet Daten aus Infos einblenden Anders als die ETH Zürich und das Paul Scherrer Institut in Villigen ist die Universität Bern nicht mit Hardware am James-Webb-Weltraumteleskop beteiligt. «Wir sind aber bei der Beobachtung und insbesondere bei der Auswertung und Interpretation der Daten dabei», sagt Christoph Mordasini von der Abteilung Weltraumforschung und Planetenwissenschaft der Universität Bern. Ein Beispiel sind sogenannte Sub-Neptune. Das sind Planeten, deren Radius ungefähr 2,4 Erdradien begträgt und die zumindest in der Nachbarschaft unseres Sonnensystems der häufigste Planetentyp ist. Bisher ist aber unbekannt, ob diese Planeten kleine Versionen von Uranus und Neptun sind, also Planeten mit viel Wasser im Innern. Oder ob sie einen Silikat-Eisenkern und eine kleine Wasserstoffhülle besitzen. Beide Versionen hätten die gleiche mittlere Dichte und lassen sich durch herkömmliche Methoden nicht unterscheiden. «Wir hoffen sehr, dass wir dies mit atmosphärischen Spektren unterscheiden können, die das James-Webb-Weltraumteleskop liefern wird», sagt Mordasini. «Das wäre fundamental, um zu verstehen, wie diese Planeten entstanden sind.» Ein weiteres Beispiel ist das Planetensystem um den Stern TOI-178. Er befindet sich in einer Entfernung von etwa 205 Lichtjahren und wird von sechs Exoplaneten umkreist. Ein Ziel ist es, mit Webb die Zusammensetzung der Planetenatmosphären zu messen, berichtet Yann Alibert vom Center for Space and Habitability (CSH) der Uni Bern. «Insbesondere die Menge an Kohlenstoff und Sauerstoff in den verschiedenen Planeten hilft uns, die Entstehung des Systems zu verstehen», sagt Alibert. «Wenn alles klappt, sind die Beobachtungen für diesen Herbst geplant.» (jol)





Joachim Laukenmann ist Redaktor im Team Wissen. Seine Schwerpunkte sind Physik, Astronomie, Mobilität, Energie und Klimawandel. Er hat Physik studiert und in Kosmologie promoviert. 2008 erhielt er den Alstom Journalistenpreis. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Wissenschaftsjournalismus. Mehr Infos @JoLauki

Fehler gefunden?Jetzt melden.