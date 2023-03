Nach Abschaltung nicht mehr nötig – Jodtabletten werden in der Region Mühleberg nicht mehr verteilt Im Umkreis des stillgelegten AKW werden keine Jodtabletten mehr verteilt. Dies betrifft etliche Gemeinden in verschiedenen Kantonen.

Das Atomkraftwerk Mühleberg steht still. (Archivbild von der Feier zur Abschaltung im Dezember 2019) Foto: Raphael Moser

Die Bewohnenden der Gemeinden im Umkreis von 50 Kilometern um das Atomkraftwerk in Mühleberg werden keine Jodtabletten mehr im Voraus erhalten. Für den Bundesrat sei diese Verteilung nach der Abschaltung des Kraftwerks im Jahr 2019 nicht mehr nötig.

Davon betroffen seien etliche Gemeinden in den Kantonen Bern, Solothurn, Freiburg, Neuenburg und Waadt, schrieb der Bundesrat am Freitag in einer Mitteilung. Die Medikamente werden nicht mehr präventiv an die Bevölkerung verteilt, sondern von den Kantonen gelagert. Die Jodtabletten müssten im Falle eines Atomunfalls eingenommen werden, um die Schilddrüse zu schützen.

