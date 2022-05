Seit 111 Jahren – Eine Fichte unterwegs mit Bär und Aff Alle zehn Jahre karrt der Jodlerklub Rüschegg eine Tanne aus dem Wald und versteigert sie. Es geht dabei aber mehr um die Gemeinschaft als ums Geld. Laura Fehlmann

Bei der zehnten Ausgabe der Tannecharete kaufte schliesslich ein Lastwagenchauffeur aus der Region den Baum. (Archivfoto 2011) Foto: Iris Andermatt

Im Winter 1911 wurde in Rüschegg erstmals eine Tannecharete organisiert. Danach hätte der Anlass alle zehn Jahre stattfinden sollen. Doch zuerst machte der Zweite Weltkrieg den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung, und 2021 verhinderte die Covid-Pandemie den Anlass. Nicht genug der Verschiebungen: Wegen der oft schneereichen Winter verlegte man die Charete zuerst in den Herbst, später in den Frühling. «Aber jetzt ist es wieder so weit, zum elften Mal», sagt Hansueli Moser, Sekretär des Jodlerklubs Rüschegg.