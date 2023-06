Wechsel im Gemeinderat Steffisburg – Joder Stüdle geht, Döring rückt nach Im Gemeinderat von Steffisburg kommt es zu einer überraschenden Rochade: Bettina Joder Stüdle tritt nach knapp drei Jahren im Rat zurück; Matthias Döring rückt nach.

Bettina Joder Stüdle (SP, l.) tritt Ende September aus dem Gemeinderat von Steffisburg zurück; Matthias Döring (SP) wird ihr Nachfolger. Fotos: Steve Wenger/PD

Der Gemeinderat von Steffisburg hat am Montagabend vom Rücktritt von Bettina Joder Stüdle (SP) «mit Bedauern Kenntnis genommen», wie er am Dienstagmorgen mitteilt. Bettina Joder Stüdle gehört dem Gemeinderat seit dem 1. Januar 2021 an. Sie rückte damals für die zurückgetretene Ursulina Huder (SP) in den Gemeinderat nach und übernahm damals das freigewordene Sicherheitsdepartement von Stefan Schneeberger (FDP), welcher ebenfalls Ende 2020 aus der Steffisburger Exekutive zurückgetreten ist. Joder Stüdle tritt aus familiären Gründen von ihrem Amt zurück. Der Gemeinderat zitiert sie in seiner Mitteilung mit den Worten: «Der Entscheid, zurückzutreten, fiel mir nicht leicht, doch ich benötige Raum und Zeit, die schmerzlichen Verluste in meiner Familie zu verarbeiten.»

Vor ihrer Amtszeit als Gemeinderätin gehörte Bettina Joder Stüdle dem Steffisburger Parlament von 1995 bis 2006 an, war Mitglied und Vizepräsidentin der Aufsichts- und Geschäftsprüfungskommission und wirkte in verschiedenen Gemeindekommissionen mit.

Matthias Döring rückt nach

Als erster Ersatzkandidat auf der Liste der SP übernimmt Matthias Döring den Sitz der zurückgetretenen Bettina Joder Stüdle in der Steffisburger Regierung. Ob er auch deren Departement übernimmt, ist noch offen, heisst es in der Mitteilung. Der Gemeinderat werde die Departementszuteilung «rechtzeitig unter Einbezug des neuen Ratsmitglieds vornehmen und anschliessend darüber informieren.»

Matthias Döring ist Berufsschullehrer, verheiratet und Vater von drei schulpflichtigen Kindern. Er ist seit 2016 Mitglied des Steffisburger Parlaments, welches er im Jahr 2020 präsidierte. Zudem präsidiert er dieses Jahr bereits zum zweiten Mal die Aufsichts- und Geschäftsprüfungskommission. Im Weiteren ist er aktuell ebenfalls noch Mitglied der Stipendienkommission. Damit verfüge er bereits «über reichlich politische Erfahrung», schreibt der Gemeinderat.

Döring begründet seine Motivation an der Übernahme des Exekutivamtes in der Medienmitteilung wie folgt: «Gerne gestalte ich Steffisburg mit und bringe meine Anliegen und Themen ein. Zentral sind für mich Bildung und Kultur, bezahlbarer Wohnraum, Treffpunkte für das Sport- und Vereinsleben und eine nachhaltige zukunftsorientierte Entwicklung, insbesondere auch betreffend Mobilitätskonzepten.» Er betont, dass auch sein Wahlslogan «Gemeinsam unterwegs: Mit der Power der Jugend und der Weitsicht der Erfahrenen!» für das Gemeinderatsamt seine Gültigkeit behalte.

PD/maz

Fehler gefunden?Jetzt melden.