Bobfahrer aus Rüeggisberg – Jobwechsel zum hauptberuflichen Bob-Anschieber Sein Traum ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2022 in Peking. Dafür hängt Pascal Moser aus Rüeggisberg nun sogar seinen Job als Elektroinstallateur an den Nagel. Peter Berger

Der 24-jährige Pascal Moser trainiert zu Hause in Rüeggisberg schon mal mit dem selbst angefertigten Gefährt. Foto: Raphael Moser

Zuletzt hat Pascal Moser am Leistungstest in Magglingen so gut abgeschnitten, dass er mit der erreichten Punktzahl den Sprung ins «Olympia-Future-Kader» geschafft hat. Ob er auch aufgenommen wird und in Zukunft sogar vom Förderprogramm der Sporthilfe profitieren kann, ist noch ungewiss. Das hindert den 24-Jährigen aus Rüeggisberg allerdings nicht daran, seinen sicheren Job als Elektroinstallateur aufzugeben. Ab dem 1. April wird er Profisportler. «Für mich ist das kein Risiko, sondern die Erfüllung eines Lebenstraums.»

Seit drei Jahren ist Moser als Anschieber tätig. Die vergangene Saison gehörte er zum Team von Michael Kuonen. Mit dem Walliser Piloten realisierte er im Europacup zwei Podestplätze im Zweierbob (2. und 3.). Einmal durfte er im Viererbob auch im Weltcup ran. Auf höchstem Niveau starten nur die beiden Schweizer Bobs von Michael Vogt und Simon Friedli regelmässig. Trotzdem wird Moser auch im nächsten Winter im Team Kuonen bleiben. Er rechnet sich da mehr Einsatzchancen aus als in einer höher eingestuften Mannschaft. Sein Ziel ist klar: «Ich möchte an den Winterspielen im Februar 2022 in einem Schweizer Bob sitzen. Ende dieses Jahres findet das nationale Ausschieben statt. Dort werden die Anschieber ermittelt, die die Schweiz in Peking vertreten dürfen.» Swiss Sliding, der nationale Verband, wird dann die Athleten auf die selektionierten Schlitten verteilen. Qualifizieren sich zwei Bobs, braucht es sechs Anschieber plus einen Ersatz.