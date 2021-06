Rehau-Gruppe in Muri – Jobst Wagner übergibt Präsidium an seinen Bruder Nach über 20 Jahren an der Spitze tritt der Unternehmer ins zweite Glied. Und der Milliardenkonzern separiert die Auto­zuliefersparte. Julian Witschi

Jobst Wagner (rechts) und sein Bruder Veit Wagner. Foto: PD

Bei der in Muri ansässigen Kunststoffgruppe Rehau kommt es im Aufsichtsgremium zum Sesselwechsel unter Brüdern: Jobst Wagner (62) übergibt das Präsidium der Gruppe per 1. Juli an den fünf Jahre jüngeren Veit Wagner und übernimmt dessen jetzige Funktion als Vizepräsident. Veit Wagner kümmerte sich zuletzt um die Autozuliefersparte und die englischsprachigen Märkte.

Jobst Wagner, der auch als Kunstsammler und -mäzen bekannt ist, erklärt den Präsidiumswechsel so: Es gehe darum, die Rehau-Gruppe mit ihren 20’000 Mitarbeitenden an 170 Standorten als unabhängiges Familienunternehmen weiter voranzubringen in Sachen Innovation, unternehmerischer Gestaltungsspielraum und Kundennähe. Die einzelnen Geschäftsaktivitäten sollen noch fokussierter und schlagkräftiger werden.

So wird die Autozuliefersparte separiert und zu einer eigenständigen Gesellschaft innerhalb der Gruppe. Weitere Standbeine der Gruppe sind Gesellschaften für andere Industrien, den Bau, die Medizin und für den Handel. Die Neustrukturierung soll bis in einem Jahr abgeschlossen sein. Für alle Mitarbeitenden bleiben die Arbeitsverträge unverändert.

Gründer starb Anfang Jahr

Die Ankündigungen folgen wenige Monate nach dem Tod von Helmut Wagner. Der Vater von Jobst und Veit hatte das Unternehmen 1948 in der bayerischen Gemeinde Rehau gegründet und als einer der Ersten auf das riesige Potenzial von Kunststoffen gesetzt.

Anfang der 1960er-Jahre verlegte Helmut Wagner die Zentrale des Unternehmens ins steuergünstigere Muri. Hier wurden der weltweite Einkauf und das Finanzmanagement der Gruppe gebündelt. Im Jahr 2000 übergab Helmut Wagner die Leitung des Verwaltungsrats an seine beiden Söhne.

Die «Bilanz» schätzt das Vermögen der Familie Wagner auf 800 bis 900 Millionen Franken. Eine Aufteilung des Familienunternehmens ist offenbar nicht geplant. Die Rehau-Gruppe solle das verbindende, familienkontrollierte Dach für alle Geschäftseinheiten bleiben, heisst es in einer Mitteilung.

Angaben zum Geschäftsgang macht die Gruppe nur in groben Zügen. Gemäss «Frankenpost» rechnet die Rehau-Führung nach einem Umsatzminus von elf Prozent im letzten Jahr mit einer deutlichen Verbesserung in diesem Jahr. Der Umsatz dürfte demnach auf über 4 Milliarden Euro steigen.

