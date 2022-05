Lichtblick in Gunten – Jobs für geflüchtete Menschen Seit einigen Wochen arbeiten zwei Menschen aus der Ukraine im Parkhotel Gunten. Es ist eine kleine Erfolgsgeschichte in düsteren Zeiten. Roger Probst

Beat Bührer, Direktor Parkhotel Gunten, hat kurzerhand zwei geflüchtete Menschen aus der Ukraine angestellt. Foto: Patric Spahni

«Wir möchten ein Licht sein», sagt Beat Bührer. Der Gastgeber im Parkhotel Gunten hat sich mit seinem Team entschlossen, aktiv etwas gegen die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zu unternehmen. So arbeiten seit einigen Wochen zwei geflüchtete Menschen aus der Ukraine in seinem Betrieb. Und dies mit grossem Erfolg. «Wir bereuen den Schritt nicht», sagt Bührer. Die beiden – Natalia B. (43)*, die jüngst aus dem Donbass in die Schweiz gekommen ist, und Pavlo P. (22)*, der bereits 2014 aus der Ukraine Richtung Polen geflüchtet ist – hätten sich gut im Team eingelebt, seien motiviert und würden ihre Arbeit ausgezeichnet machen. Vor kurzem haben sie den ersten Lohn bekommen. «Sie haben grosse Augen gemacht», sagt Bührer. «Wir bezahlen ihnen mehr als den gesetzlichen Mindestlohn von 3400 Franken für eine Vollzeitstelle.»