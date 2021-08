Pharmafirma mit Werk in Bern – Jobmaschine CSL Behring ist ins Stocken geraten Seit Mitte 2020 hat der Pharmakonzern CSL Behring in Bern keine neuen Stellen geschaffen. Das ist ungewöhnlich. Aber der Konzern investiert weiter in Bern. Stefan Schnyder

Martin Schären, Standortleiter Bern von CSL Behring, musste auf den Mangel an Blutplasma reagieren. Foto: Adrian Moser

Am Standort Bern des Pharmaunternehmens CSL Behring gilt nach wie vor ein Einstellungsstopp. Dies bestätigt Standortleiter Martin Schären in einem Gespräch, das im Rahmen der Veröffentlichung der Jahreszahlen des australischen Mutterkonzerns CSL Limited stattfand. Dieser vermeldete am Mittwoch für das per Ende Juni abgeschlossene Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,375 Milliarden US-Dollar.

Diese Zeitung hat den Einstellungsstopp in Bern bereits im Juni publik gemacht. Für den Standort Bern stellt dieser eine starke Zäsur dar. In den vergangenen Jahren konnte CSL Behring am Standort Bern stetig steigende Mitarbeiterzahlen vermelden. Doch im vergangenen Jahr blieb die Zahl der Stellen bei rund 1800 stabil. «Wir haben aber auch im abgeschlossenen Geschäftsjahr rund 100 Mitarbeitende eingestellt. Dies, um Stellen zu besetzen, die für die Sicherstellung des Betriebs unerlässlich sind», betont Schären.