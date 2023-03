Verlosung – Joan Miró. Neue Horizonte Gewinnen Sie ein VIP-Package für das Zentrum Paul Klee

Die Ausstellung «Joan Miró. Neue Horizonte» ist bis 7. Mai 2023 im Zentrum Paul Klee zu sehen. ZVG

«Joan Miró. Neue Horizonte»

Joan Miró ist bekannt für seine farbigen surrealistischen Traumwelten. Nach dem lang ersehnten Bezug eines eigenen grossen Ateliers in Palma de Mallorca im Jahr 1956 erweiterte der katalanische Künstler seinen Malereibegriff jedoch auf bisher unbekannte Weise. Er hinterfragte sein gesamtes bisheriges Schaffen, überarbeitete frühe Werke oder nahm die Arbeit an unvollendeten Werken wieder auf. Dieser Moment der Selbstkritik und des Neuanfangs bildet den Ausgangspunkt für die Ausstellung, die noch bis 7. Mai 2023 im Zentrum Paul Klee zu sehen ist.

Die konventionelle Malerei an der Staffelei empfand der Künstler von da an als Einschränkung und er suchte nach neuen Ausdrucksformen. So «malte» er beispielsweise statt mit dem Pinsel mit Feuer und Schere, erweiterte seine Technik auf Textilien oder übermalte auf dem Flohmarkt gekaufte klassischeGemälde mit impulsiven Pinselstrichen. Entstanden sind dabei grossformatige und überraschend rohe Gemälde und Skulpturen von ungebrochener künstlerischer Aktualität.

Die SonntagsZeitung verlost für Sonntag, 23. April 2023, 10 x 2 VIP-Packages für einen aussergewöhnlichen Tag im Zentrum Paul Klee in Bern. Das Package beinhaltet:

Eintritt und Führung durch die Ausstellung «Joan Miró. Neue Horizonte»

Exklusives Mittagessen mit 3-Gang-Menü im Restaurant Schöngrün

Die Ausstellung umfasst 74 Werke, vorwiegend aus den späten 1960er-, den 1970er- und den frühen 1980er Jahren. Die Mehrheit davon stammt aus den Beständen der Fundació Joan Miró, Barcelona sowie der Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca und ist erstmals in der Schweiz zu sehen. Die Ausstellung ist in enger Zusammenarbeit mit der Fundació Joan Miró in Barcelona entstanden.

