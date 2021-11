Nach dem Ja zum Covid-Gesetz – Jetzt wollen die Sieger «scharfe Massnahmen» Die Schweiz hat dem Covid-Gesetz am Sonntag zum zweiten Mal deutlich zugestimmt. Die Befürworter sehen sich bestärkt – und fordern den Bundesrat zu schnellem Handeln auf. Edgar Schuler

Mit 65 Prozent war die Stimmbeteiligung an diesem Abstimmungssonntag die vierthöchste seit 1971. Vor dem Zürcher Stadthaus gab es lange Schlangen. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

«Das Resultat ist ein wichtiges Signal für die Pandemiepolitik von Kantonen, Parlament und Bundesrat», sagte Gesundheitsminister Alain Berset am Abend dieses Abstimmungssonntags. 62 Prozent der Stimmberechtigten sagten Ja zum Covid-Gesetz – und damit zum Corona-Zertifikat.

Das sind zwei Prozentpunkte mehr als im Juni, als das Gesetz zum ersten Mal zur Debatte stand. Mit 65 Prozent war die Stimmbeteiligung die vierthöchste seit der Einführung des Frauenstimmrechts 1971. «Die Demokratie funktioniert», sagte Berset.

Die Abstimmung fiel in eine Woche, in der die Fallzahlen einmal mehr stark anstiegen, sich die Situation in den Spitälern verschärfte und der Bund auf die neue Virusvariante Omikron reagieren musste. Bei den Befürwortern des Covid-Gesetzes ist deshalb die Erleichterung greifbar. «Dank dem Ja können wir unsere Massnahmen der neuen Situation anpassen», sagte Bundesrat Berset. Welche Anpassungen er im Sinn hat, liess er aber offen.

Test- und Impfpflicht

Konkret wird dagegen Peter Metzinger, Gründer des zivilgesellschaftlichen Komitees für das Covid-Gesetz. Er erwartet, dass der Bundesrat «schon am Montag Massnahmen beschliesst, die scharf genug sind, um gegen die neue Virusvariante etwas auszurichten». Bei einem exponentiellen Fallwachstum bedeute jeder Tag Verzögerung «mehr Tote, mehr Leid», sagt Metzinger.

Jubel nach den Hochrechnungen bei den Sympathisanten um P eter Metzinger (r.) Foto: Anthony Anex

Für das Komitee im Vordergrund steht bei den aktuell hohen Fallzahlen die Einführung einer Testpflicht auch für Geimpfte und Genesene bei 3-G-Veranstaltungen. «Zudem ist die Einführung einer Impfpflicht dringend zu prüfen», sagt Metzinger, «auch wenn sie vom Gesetz her heute noch nicht möglich ist.»

«Kantone in der Pflicht»

Die Präsidenten von SP, FDP und Mitte zählen ebenfalls zu den Siegern des Tages. Sie sehen unisono zunächst die Kantone in der Pflicht, ihre eigenen Massnahmen zu verschärfen. Falls sie nichts unternehmen, sagt SP-Co-Präsident Cédric Wermuth, müsse eben wieder der Bund aktiv werden. Wie genau, will er aber nicht sagen: «Die Pandemie hat gezeigt, dass es nicht gut ist, wenn Parteien einzelne Massnahmen vorschlagen.» Potenzial sieht Wermuth aber beim Boostern. «Es ist zentral, dass die Booster-Kampagne in allen Kantonen schnell ausgerollt wird.»

Was aber eine Verschärfung der Massnahmen anbelangt, schert die SVP auch nach ihrer Abstimmungsniederlage aus. «Es darf kein 2-G geben, kein Durchimpfen der Kinder, ein Impfobligatorium kommt nicht infrage», schreibt die Partei in einer Mitteilung. Zu diesen Forderungen hat die SVP bereits Vorstösse deponiert, die ebenfalls bereits nächste Woche im Parlament diskutiert werden.

Zudem fordert die SVP, den Grenzschutz zu verstärken. Die neue Virusvariante sei schon in den Nachbarländern nachgewiesen worden. Aber: «Täglich kommen unzählige Grenzgänger, Reisende und Illegale in die Schweiz. Gleichzeitig dürfen Schweizer ohne Zertifikat nicht einmal mehr einen Kaffee trinken gehen.»

«Ein schwarzer Tag»

Das Referendum gegen das Covid-Gesetz hatten die «Freunde der Verfassung», das «Aktionsbündnis der Urkantone» und das «Netzwerk Impfentscheid» ergriffen. Für ihren Sprecher Siegfried Hettegger ist trotz der Niederlage positiv, «dass die Schweizer Bevölkerung die Möglichkeit erhielt, sich über das Gesetz eine Meinung zu bilden und darüber abzustimmen».

Aus der Gegner-Allianz ausgeschlossen wurde hingegen die Jugendorganisation «Mass-voll». Der Grund: «aggressive Rhetorik». Deren Co-Präsident Nicolas Rimoldi blieb nach der Abstimmung seinem Ruf treu und twitterte: «Heute erleben wir den dunkelsten Tag der Schweizer Geschichte.»

Auf der anderen Seite des Gegnerspektrums ist von einem «schwarzen Tag» die Rede. Hernâni Marques, Sprecher des Komitees «Geimpfte gegen das Zertifikat», sagt: «Es braucht unabhängig vom Ergebnis nun Schritte, weg vom Wunschdenken, hin zu sinnvollen Massnahmen wie häufigerem Testen. Ein QR-Code schützt nicht vor einem Virus.»

«Laute Minderheit musste sich geschlagen geben»

Das Abstimmungsergebnis zeigt einen deutlichen Stimmungsumschwung in Kantonen, die im Juni das Gesetz noch abgelehnt hatten: Thurgau, Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Obwalden, Nidwalden und Uri wechselten vom Nein- ins Ja-Lager. Nur zwei Kantone bleiben bei ihrer ablehnenden Haltung. Aber auch dort schmolz der Nein-Anteil: in Innerrhoden von 61 auf 56 Prozent, in Schwyz von 59 auf ein hauchdünnes Mehr von 51 Prozent.

Die Politologin Cloé Jans sagt, die lautstarke Minderheit habe sich geschlagen geben müssen. Foto: zvg

Die Politologin Cloé Jans vom Meinungsforschungsinstitut GFS Bern führt die Zunahme der Ja-Stimmen im Vergleich zum Juni darauf zurück, dass das Covid-Gesetz in der Stadt und auf dem Land gleichermassen mobilisiert habe. Im Juni hatten die ebenfalls zum Entscheid anstehenden Agrarinitiativen auf dem Land mehr Menschen an die Urne gebracht als in der Stadt.

Zudem seien die Gegner zwar lauter aufgetreten, aber die Meinungen seien schon länger gemacht gewesen, und zwar sehr bestimmt: «Die laute Minderheit musste sich von der zurückhaltenden, aber standfesten Mehrheit geschlagen geben.»

