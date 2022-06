Nach der Debatte im Grossen Rat – Jetzt wollen die Grünen die Umfahrung an die Urne bringen Der Grosse Rat genehmigte den Millionenkredit für die Verkehrssanierung Aarwangen. Die Grünen kündigten sogleich an, das Referendum zu ergreifen. Tobias Granwehr

Das Tunnelportal Süd: Die Umfahrungsstrasse führt hier entlang der Waldränder durch das Bützbergtäli. Visualisierung: PD

Grossrat Casimir von Arx (GLP) brachte es gleich zu Beginn der Debatte über die Verkehrssanierung Aarwangen auf den Punkt: «Es besteht Handlungsbedarf in Aarwangen. Aber es gibt unterschiedliche Meinungen über die Massnahmen, die nötig sind.» Und tatsächlich, in der Folge zeigte sich: An dieser Umfahrungsstrasse scheiden sich die Geister.