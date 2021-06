Unterlangenegg – Jetzt wird die Strasse Hänni–Hinterzäunen saniert Der Souverän bewilligte einen Kredit von 270’000 Franken für die Strassensanierung Hänni–Hinterzäunen. Die Rechnung schliesst besser ab als budgetiert. Hans Kopp

Das neue Schulkommissionsmitglied Christian Oesch. Foto: Hans Kopp



Unter Beachtung der Covid-19-Vorgaben ging am Mittwochabend die Gemeindeversammlung in der Turnhalle des Oberstufenzentrums Unterlangenegg über die Bühne. Umstrittene Geschäfte standen nicht auf der Traktandenliste. «Der Strassenabschnitt Hänni–Hinterzäunen befindet sich seit längerem in einem sehr schlechten Zustand», wird in der «Unterlangenegger Post» ausgeführt.

Aus zwei erwogenen Varianten wurde für die von Baukommission und Gemeinderat vorgeschlagene kostengünstigere ein Rahmenkredit von 270’000 Franken beantragt.

153’000 besser als budgetiert