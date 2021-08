«Ewiges» Bauprojekt der Stadt Bern – Jetzt wird die Brache umgegraben Am Centralweg in der Lorraine wird gebaggert. Christoph Hämmann

Das Areal am Berner Centralweg Ende Juli: Frisch platt gemacht – und eingezäunt, damit es nicht besetzt werden kann. Foto: Christian Pfander

Auf die Auto-Garage folgte eine (besetzte) Brache, folgte ein Quartierpark und -garten, folgte wieder eine Brache – und folgt jetzt ein Neubau der Stadt Bern. Anfang Woche fuhren wie von der Stadt angekündigt am Centralweg in der Lorraine die Bagger auf, gleich zwei gruben am Montagnachmittag ihre Schaufel in den Boden und entluden sie auf kleineren Camions, die damit davonfuhren.

Die Brache im Sommer 2020: Ein verwunschener Quartierpark. Foto: Adrian Moser

Die Stadt Bern, beim Projekt erstmals nach langem wieder einmal in der Rolle als Bauherrin, habe das notwendige Know-how «auf die harte Tour lernen» müssen, sagte Quartierbewohner und Alt-SP-Stadtrat Johannes Wartenweiler vor knapp einem Jahr im Stadtparlament. Dieses sprach sich anschliessend mehrheitlich für den Baukredit von 7,8 Millionen Franken aus, mit dem ein Neubau mit 13 Wohnungen erstellt wird.