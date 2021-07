Post plant Verteilzentrum – Jetzt wird der Ruf nach einer Umfahrung noch lauter Der Verkehr im Oberaargau bleibt ein Zankapfel: Die Gemeindepräsidenten von Aarwangen und Thunstetten sind sich nicht einig, welche Folgen das Postprojekt in Bützberg hat. Tobias Granwehr

In der ehemaligen Verteilzentrale von Coop plant die Post ein Paketzentrum. Foto: Christian Pfander

Etwa 50 Arbeitsplätze will die Post in Bützberg schaffen. In einem Verteilzentrum für Pakete. Hier sollen die Päckli vorsortiert und dann in die grösseren Paketzentren der Post in Härkingen, Frauenfeld und Daillens transportiert werden. Dafür rechnet der gelbe Riese mit etwa 70 LKW-Fahrten pro Tag.

Auch wenn das nur einen Bruchteil der gesamten Verkehrsmenge in der Region ausmacht, bedeutet es eben doch: Es werden mehr Lastwagen im Oberaargau unterwegs sein. Genau das liess Aarwangens Gemeindepräsident Kurt Bläuenstein (FDP) aufhorchen. Aus dem aktuellen Baugesuch der Post geht nämlich hervor, dass die Transporte zu 40 Prozent über den Autobahnanschluss Niederbipp und zu 55 Prozent über denjenigen in Rothrist erfolgen sollen.