Mit zwei Jahren Verspätung gehen sie diese Woche also los: die Bauarbeiten für die komplette Erneuerung des Schlossbergplatzes hinter dem Schloss Thun. Zur Erinnerung: Mit dem Bau des Schlossbergparkings wurden die Parkplätze auf dem Platz an der Burgstrasse aufgehoben. Die Stadt legte los und plante die neue Gestaltung für den Platz mit der Abfallsammelstelle, im Herbst 2020 bewilligten Gemeinde- und Stadtrat 932’000 Franken. Dann aber kamen die Einsprachen.

Eine stammte von einem Anwohner, der Immissionen befürchtete – Lärm, üble Gerüche. Und eine vom Berner Heimatschutz. Es sei, als würden die Abfallbehälter Spalier stehen für Leute, die auf dem Weg zum Schlossberg seien, sagte damals Guntram Knauer, Präsident der Heimatschutz-Regionalgruppe Thun Kandertal Simmental Saanen. Mit der Überarbeitung des Projekts konnten diese Anliegen nun offensichtlich befriedigt werden. Der zuständige Gemeinderat Reto Schertenleib (SVP) sagte auf Anfrage, dass primär die Unterflursammelstelle verkleinert worden sei.

Diese Woche wird gebaut

Bereits am Donnerstag, 8. Juni, starten nun die Rückbauarbeiten am bestehenden Platz. Anschliessend erfolgen die Sanierung und die Umgestaltung inklusive Verlegen einer Natursteinpflästerung im August und September. Ende Oktober schliessen das Pflanzen einer Linde und die Platzmöblierung die Bautätigkeit, wie die Stadt am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreibt. Während der Bauarbeiten sind die Zufahrt und der Zugang zum Schlossberg für Rettungsdienste, Anwohner und Besucherinnen jederzeit sichergestellt. Es steht auch ein eingeschränktes Angebot an Veloabstellplätzen zur Verfügung.

In der Mitte des Platzes ist eine Sitzbank vorgesehen. Daneben setzt die Stadt eine grosse Winterlinde. Neben der Neugestaltung entstehen auch ein Kurzzeit-Halteplatz für Reisecars, Veloabstellplätze und eine Unterflursammelstelle für die Anwohnenden. Mit fünf Unterflurcontainern für Hauskehricht und Papier sollen die Geruchsemissionen reduziert werden.

