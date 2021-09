Schulraum in Burgdorf – Jetzt wird der Kindergarten doch noch ausgebaut Die Stadt wollte den Pavillon am Neuhofweg schon seit einiger Zeit erweitern. Doch eine Einsprache sorgte für Verzögerung. Nun geht es aber vorwärts. Regina Schneeberger

Tagesschule und Kindergarten: Das Gebäude am Neuhofweg 8 in Burgdorf kann nun aufgestockt werden. Foto: Beat Mathys

Es war eine langwierige Sache. Doch jetzt kann der Kindergarten am Neuhofweg doch noch gebaut werden, wie die Stadt Burgdorf mitteilt. Die Baubewilligung wurde erteilt. Bereits in den Herbstferien soll die Baustelle eingerichtet werden. Voraussichtlich Anfang März 2022 könne der Kindergarten dann bezogen werden, heisst es in der Mitteilung weiter.