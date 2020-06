Nach der Brandstiftung – Jetzt wird das zerstörte Spiezer Bad wieder aufgebaut Gute Kunde für die Fans des Schattenbads am Strandweg: Bis Ende Juli wird das mutwillig Angezündete rekonstruiert. Guido Lauper

Das hätten sich die Erbauer des Schattenbades am Strandweg in Spiez im Jahr 1927 wohl nicht gedacht, dass ihr Werk historische und bautypologische Bedeutung erlangen und nach über neunzig Jahren mutwillig angezündet werden würde. Auch nicht, dass es beim zweiten Mal in Tranchen über den See geflogen kommen würde.

Das Material für den Wiederaufbau des Bades wird per Helikopter angeflogen. Foto: Guido Lauper