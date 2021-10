In Horrenbach-Buchen – Jetzt wird das Unwetterloch gestopft Die Gemeindeversammlung bewilligte einen Kredit von 250’000 Franken, um ein grosses Strassenloch zu stopfen. Es ist die Folge der Unwetter im Sommer. Stefan Kammermann

Seit den Unwettern im vergangenen Sommer führt die Verbindungstrasse durch den Felliwald in ein grosses Loch. Foto: Stefan Kammermann

Den vergangenen Sommer wird die Bevölkerung von Horrenbach-Buchen wohl nicht so rasch vergessen. Gleich zwei Unwetter zogen über die Landgemeinde im Osten von Thun und richteten am weitverzweigten Strassennetz beträchtlichen Schaden an. «Ohne die Unwetter wären wir jetzt nicht hier», sagte Gemeindepräsident Willy Balmer am Dienstagabend an der extra einberufenen Gemeindeversammlung.

«Ohne die Unwetter wären wir jetzt nicht hier.» Willy Balmer, Gemeindepräsident

Auf der Traktandenliste stand nur ein Thema: «Sanierung des Wegabschnittes Reust-Horrenbach.» Seit dem 4. Juni ist die Gemeindestrasse, über die auch die beliebte Herzroute der nationalen Velorouten führt, gesperrt und nicht befahrbar. Auf der Fahrbahn durch den Felliwald klafft ein über zehn Meter grosses Loch.