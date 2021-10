Saisonabschluss Beatus-Höhlen – Jetzt wird das Restaurant umgebaut Die Beatushöhlen-Genossenschaft nutzt die Winterpause für eine Totalsanierung des Restaurants. Mit der abgelaufenen Saison ist man zufrieden.

Die Beatushöhlen über dem Thunersee waren auch in diesem Jahr ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: PD

Geht es nach den Verantwortlichen der Beatushöhlen-Genossenschaft, hat gerade die letzte echte Winterpause angefangen. Ab dem kommendem Jahr will man sich aufgrund der neuen strategischen Ausrichtung schrittweise zum Ganzjahresbetrieb wandeln. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg wird mit der bevorstehenden Totalsanierung des Restaurants in diesem Winter zurückgelegt.

Das Restaurant sei in seiner heutigen Form über die vergangenen Jahre gewachsen und entspreche nicht mehr den Anforderungen der Gäste, heisst es dazu in einer Mitteilung. Und weiter: «Das Restaurant soll auf ein neues Niveau gehoben werden: Konkret sollen die Räume höher, die Fenster grösser und die Atmosphäre insgesamt harmonischer werden.» Das renovierte Restaurant soll in Zukunft – in Kombination mit Aktivitäten, speziellen Events und der Höhlenlandschaft – sukzessive den Ganzjahresbetrieb ermöglichen.

Mehr Besucher, mehr Umsatz

Bezüglich Besucherfrequenzen konnte gemäss Mitteilung eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr erreicht werden. «Das Corona-Jahr mit mehrmonatiger Schliessung mag zwar nur bedingt als Referenzjahr dienen, jedoch wurden im Mehrjahresvergleich deutlich höhere Frequenzen registriert.» Die gesteigerte Besucherzahl schlage sich auch positiv auf einen erhöhten Umsatz nieder. Die Beatushöhlen-Genossenschaft rechnet mit einem weiteren Rekordjahr. Über die effektiven Umsatzzahlen sowie über das Ergebnis seien zu diesem Zeitpunkt noch keine genauen Aussagen möglich, diese folgen per Generalversammlung im kommenden Frühjahr.

