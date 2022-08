Sanierung Schule Bethlehemacker – Jetzt wird das Ober­stufen­gebäude abgerissen Am Montag beziehen erste Schülerinnen und Schüler im Bethlehemacker frisch sanierte Schulräume. In einer zweiten Etappe wird das Oberstufenschulhaus neu gebaut.

Auch die sanierte Turnhalle wird bald von Schülerinnen und Schülern in Beschlag genommen. Foto: Rasmus Norlander

Die erste Etappe der Sanierung der Volksschule Bethlehemacker in Bern ist abgeschlossen. Die Pavillons und eine der beiden Turnhallen werden zum Schulstart am Montag in Betrieb genommen.

Auch der Aussenraum wurde erneuert und aufgewertet. Es wurden Hecken und Bäume gepflanzt, um die Biodiversität zu fördern. Weiteres Grün soll in der zweiten Bauetappe folgen, wie die städtische Präsidialdirektion am Freitag mitteilte.

In der zweiten Etappe wird bis voraussichtlich Juni 2024 das alte Oberstufengebäude abgerissen und ein Neubau für zwölf Klassen erstellt. Im Neubau untergebracht werden unter anderem auch die Tagesbetreuung für Schulkinder inklusive Produktionsküche sowie eine Schulbibliothek.

SDA/nfe

