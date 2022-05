Ehemaliger Statthalter – Jetzt will Marc Fritschi in den Thuner Gemeinderat Überraschung im Hinblick auf die Thuner Gemeinderatswahlen im Herbst: Marc Fritschi, bis Ende 2021 Regierungsstatthalter, tritt an – als Parteiloser. Michael Gurtner UPDATE FOLGT

Regierungsstatthalter Marc Fritschi verlasst das Regierungsstatthalteramt und geht in Pension.

Marc Fritschi, Jurist und vormaliger Regierungsstatthalter im Verwaltungskreis Thun, stellt sich auf der Liste Parteilos zur Wahl. Das teilt Matthias Zellweger, der bereits als parteiloser Gemeinderatskandidat bekannt ist, am Montagmorgen in einem Communiqué mit. Fritschi bringe Fachwissen und Praxiserfahrung in Gemeindefragen und Projektführung mit. «Für Thun ist ein Gemeinderat mit Kundenorientierung und Vermittlungsgeschick ein Gewinn.»