Jetzt ist das Duell um das Stadtpräsidium also Tatsache: Andrea de Meuron will die erste Frau an der Spitze der Thuner Regierung werden. Das wäre erneut ein historischer Moment in der Stadtpolitik – dies, nachdem die heute 48-Jährige vor vier Jahren bereits als erste Grüne in den Gemeinderat eingezogen ist. Die Kandidatur ist auf jeden Fall ein mutiger Entscheid.