Problemhäuser in der Altstadt – Jetzt werden die vermüllten Wohnungen geräumt Die Zustände in zwei Wohnhäusern an der Berner Gerechtigkeitsgasse sind desolat. Die Stadt hat nun verfügt, dass sie bis Ende Woche geräumt werden. Rahel Guggisberg

So sah es vor einem Jahr in einer der Wohnungen aus. Foto: zvg Vor einem Jahr: An einer Decke hat es einen grossen Wasserschaden. Foto: zvg Die vermüllten Wohnungen befinden sich in den Häusern an der Gerechtigkeitsgasse 15 und 21. Foto: Beat Mathys 1 / 5

Bei den Problemhäusern an der Gerechtigkeitsgasse 15 und 21 in der Berner Altstadt herrscht in diesen Tagen reges Treiben. Den ganzen Tag lang wurden am Dienstag Kühlschränke, Matratzen und Möbel aus den Wohnungen gebracht. Mehrere Anwohner beobachten schon seit mehreren Tagen, wie Abfall aus den beiden Häusern abtransportiert wird. Auch Zügelwagen fahren immer wieder vor und fahren den Müll weg.