Muschelinvasion am Bielersee – Berner Seen werden nach eingeschleppten Muscheln abgesucht Die Quaggamuschel aus dem Schwarzmeerraum breitet sich in der Schweiz unaufhaltsam aus. Fischer und Wasserversorger am Bielersee sind alarmiert. Marius Aschwanden

Bei Berufsfischer Silvano Solca am Bielersee landen teilweise mehr Muscheln in den Netzen als Fische. Foto: Beat Mathys

Als Silvano Solca an diesem Morgen vom Bielersee her in sein Bootshaus in Gerolfingen tuckert, hat er gerade mal ein Dutzend Fische dabei. Zwei Kilogramm Felchen lieferte er zuvor fangfrisch in den Bären Twann. Für andere Restaurants reicht es an diesem Tag nicht. Zu schlecht war der Fang – und auch schon am Tag davor holte der Berufsfischer nur drei Kilo aus dem See. 100 würde er im Sommer jeden Tag benötigen, um gut über die Runden zu kommen. «Auch wenn die Saison erst jetzt beginnt, sind die momentanen Mengen lächerlich», sagt Solca.