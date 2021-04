Hermès-Filiale schliesst – Jetzt verliert Bern sein luxuriösestes Geschäft Ende Woche zieht sich die internationale Luxusmarke Hermès aus Bern zurück. Ihr Erfolg gründet auf einem speziellen Marketingkonzept. Rahel Guggisberg

Die Hermès -Filiale geht am Samstag definitiv zu . Foto: Beat Mathys

Eine Gruppe von asiatischen Touristen wartet vor der Hermès-Filiale am Theaterplatz in Bern. Es herrscht schon fast etwas wie Ansturm vor dem Geschäft, das am Samstag definitiv schliesst. Die französische Modemarke ist seit vielen Jahren in der ehemaligen Polizeihauptwache am Theaterplatz eingemietet. Seit wann genau, will die Unternehmensleitung nicht sagen. Sie kommuniziert kaum mit den Medien. Sie gab zu einem früheren Zeitpunkt nur bekannt: Der Entscheid, die Niederlassung in Bern aufzugeben, sei wirtschaftlich geboten.

Offenbar scheint Bern für die Marke wirtschaftlich kein gutes Pflaster zu sein, weil es weniger internationale Laufkundschaft gibt als in anderen Schweizer Städten. «Grosse Marken wie Hermès sind ein wichtiger Teil im Gesamt-Mix», sagt Urs Bührer, der Chef des Fünfsternhotels Bellevue. Er findet den Weggang von Hermès schade und bezeichnet diesen als «Verlust». «Wir sind massgeblich auf ein gutes Shoppingangebot angewiesen, und unsere Gäste, national wie international, schätzen eine attraktive Auswahl. Gerade grosse Marken mit Ausstrahlungskraft wie Hermès sind ein wichtiger Teil im Gesamt-Mix.» Der für die Berner Hotellerie so wichtige Städtetourismus lebe massgeblich von diversifizierten Erlebnissen in den Bereichen Geschichte, Kunst, Kultur und auch Shopping.