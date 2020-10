Bärenplatz Langnau – Jetzt unterstützt der Verein das Referendum doch Zuerst hoffte der Verein Dorfbild Langnau auf eine «pragmatische Mitwirkung» bei der Planung. Jetzt ist er enttäuscht – und bekämpft die Planvorlage. Susanne Graf

Der Verein Dorfbild Langnau ist nicht von der Überzeugung abzubringen, dass für die Überbauung am Bärenplatz ein Architektenwettbewerb nötig gewesen wäre. Visualisierung: PD /BHP Raumplan

«Es geht auch um unsere Glaubwürdigkeit», sagt Reto Mettler. So erklärt er als Vizepräsident des Vereins Dorfbild Langnau (Vedl), weshalb die Organisation nun das Referendum gegen die Planungsvorlage am Bärenplatz doch unterstützen will. Im Juli hatte er noch explizit das Gegenteil mitgeteilt.

Der Verein war nie einverstanden mit dem Richtobjekt, das in einem Gutachterverfahren erarbeitet wurde. Aber im Juli hatte er offenbar Anzeichen dafür, dass die Investoren gesprächsbereit seien und drei wichtige Forderungen berücksichtigen würden. Der Verein verlangte, dass die Ostfassade entlang der Bernstrasse neu gestaltet wird, dass im Erdgeschoss ein Laubengang entsteht, damit die Fussgänger im Bereich der Kreuzung mehr Platz bekommen, und dass das Sockelgeschoss angepasst wird.