Auf den Spuren des Raubtiers – Jetzt streift der Panther durch die Grossstadt Vor zehn Jahren versetzten mehrere Panthersichtungen das Mittelland in Aufruhr. Dem Autor Lukas Maisel gibt das Stoff für seinen nächsten Roman. Kathrin Holzer

Wieder in Langenthal, wo sich sein Weg mit dem des Panthers schon vor zehn Jahren beinahe gekreuzt hat: Autor Lukas Maisel, aktueller Stipendiat der Lydia-Eymann-Stiftung. Foto: Nicole Philipp

Lukas Maisel war noch keine 25 Jahre alt, als er in Langenthal ein erstes Mal im Rampenlicht stand. Im Mai 2012 war das, an einem Freitagabend. Der junge Autor, damals Student am Literaturinstitut in Biel, wurde im Stadttheater gerade zum Sieger des ersten Langenthaler Autorenwettbewerbs gekürt.