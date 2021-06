Wahlen in Matten b. Interlaken – Jetzt steigt auch Lorenz Müller aufs Wahlkarussell Früherer Gemeinderat kandidiert für das Gemeindepräsidium.

Kandidiert für das Gemeindepräsidium: Lorenz Müller. Foto: PD

«Als Unabhängiger möchte Lorenz Müller den Mattnerinnen und Mattnern die Möglichkeit geben, eine politerfahrene Person in das Amt des Gemeindepräsidenten wählen zu können.» So beginnt die überraschende Medienmitteilung von Lorenz Müller. Nach Lisa Randazzo Anneler für die FDP und Walter Jorns für die SVP ist es bereits die dritte Kandidatur für die Nachfolge von Gemeindepräsident Peter Aeschimann. Dessen Partei entscheidet nächste Woche über die Teilnahme an den Wahlen vom 26. September.

Lorenz Müller führt diverse politische Erfahrungen ins Feld, so als Mitglied und Vizepräsident der Vormundschafts- und Sozialkommission sowie Mitglied des Gemeinderats, dem er als damaliges FDP-Mitglied von 2009 bis 2017 angehörte. Zudem verfüge er «als Unternehmer von zwei erfolgreichen IT-Firmen über den notwendigen wirtschaftlichen Hintergrund».

«Ausdauer und Freude»

Neben seiner Teilnahme «an allen Gemeinderatssitzungen während sieben Jahren» beweise er auch mit seinem 29. Start am Jungfrau-Marathon «viel Ausdauer und Freude an der Sache, die auch in der Politik notwendig ist, insbesondere um gemeinsame Lösungen zu finden unter Einbezug der unterschiedlichen Anspruchsgruppen». Aus Sorge zu Natur und Umwelt sei er «stets auch per Velo, zu Fuss oder mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs».

Zu Müllers beruflichem Weg gehören die Lehre als Geomatiker beim Geometer in Unterseen sowie folgende Ausbildungen: IT-Projektleiter, diplomierter Informatiker, Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Bern, CAS-Abschluss im Beschaffungsrecht an der Universität Bern. Als Berufsbildner und Prüfungsexperte für Informatiker unterstützt er gemäss Mitteilung «aktiv das Bildungswesen und ist mit dem Umgang von jungen Erwachsenen gewohnt».

aka/pd

