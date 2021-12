Fragen und Antworten zur Auffrischimpfung – Jetzt startet Berns Booster-Offensive

Nun geht das grosse Boostern los: Im Kanton Bern ist die Auffrischimpfung ab Montag für alle Geimpften über 16 Jahren freigegeben. Doch wie funktioniert das überhaupt? Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten.

Ich bin gesund und keine 65 Jahre alt: Brauche ich den Booster wirklich?

Die Wissenschaft sagt: ja. Jüngere Menschen erkranken zwar weniger häufig schwer an Covid-19, zudem bleibt bei ihnen der Impfschutz länger hoch. Dennoch empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auch unter 65-Jährigen die Booster-Impfung. Dabei geht es nicht nur um die Auffrischung des individuellen Schutzes, sondern vor allem um die Eindämmung des Virus. Denn Studien aus Israel und Grossbritannien zeigen: In den seltenen Fällen, in denen sich eine geboosterte Person doch mit Corona ansteckte, war die Virenlast gegenüber Impfdurchbrüchen nach zwei Dosen reduziert. Das heisst, dass die dritte Impfung die Wahrscheinlichkeit verringert, dass man das Virus an andere weitergibt.