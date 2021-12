Ein neues Abenteuerrennen – Jetzt starten die Verrückten auch im Winter Im Februar startet in Grindelwald die erste Winter-Eigertour. Ein Gleitschirm- und Skitourenrennen mit internationaler Beteiligung. Bruno Petroni

Winterlicher Gleitschirmflug mit den Ski vom Niederhorn. Im Hintergrund Därligen. Foto: Ursula Du Pasquier

Wie lässt sich ein mehrtägiger Abenteuer-Gleitschirmwettkampf wie die bisher viermal durchgeführte Eigertour noch steigern? Richtig, mit einer Winteraustragung des Rennens. Genau dies plant der Initiant Michael Witschi, vom 18. bis 20. Februar des kommenden Jahres durchzuführen.

Bei diesem Winteranlass soll das Gleitschirmfliegen mit Skitouren kombiniert werden, was eine völlig neue Art Rennen in neuen Dimensionen ermöglichen soll. «Man stelle sich nur vor, dass die Athleten mit ihren Schirmen zum Aletschgletscher hoch kiten und vom Jungfraujoch zum Talflug über den Thunersee starten und dann mit den Ski aufs Niederhorn hinaufrennen.» So oder ähnlich soll laut Witschi das Rennen verlaufen – wenn es denn die Lawinensituation und Wetterbedingungen erlauben.