Brunnen Interlaken-Ost – Jetzt soll das Wasser fliessen Dank einer Ersatzlösung soll der Brunnen auf dem Bahnhofplatz Interlaken-Ost nun in Betrieb gehen. Samuel Günter

Der grosse Brunnen auf dem Bahnhofplatz Interlaken-Ost wird unter einem grossen Montagezelt saniert. Foto: Bruno Petroni

Am Mittwoch, 12. April, soll das Wasser endlich fliessen, teilt die Bauverwaltung der Gemeinde Interlaken mit. Dann soll der Brunnen auf dem Bahnhofplatz Interlaken-Ost wieder in Betrieb genommen werden, nachdem er im Juli 2019, als die Seitenwand auf einer Länge von rund 15 Metern abgebrochen war, abgeschaltet werden musste.

Die Sanierung zog sich hin. Der Grosse Gemeinderat Interlaken genehmigte 2019 einen Kredit über 400’000 Franken zur Sanierung des Brunnens. Dieser Betrag reichte allerdings nicht aus und das Parlament sprach im August 2021 einen Nachkredit von 376’000 Franken. Die Sanierung wurde wegen Beschwerden gegen die Vergabe der Arbeiten massiv verzögert.

Noch vor wenigen Wochen hiess es, der Brunnen sei über Ostern in Betrieb. Dann stellte sich aber heraus, das der Lieferant den «vereinbarten Liefertermin der systemrelevanten Rinnenabdeckung aus Metall nicht einhalten konnte», wie die Gemeinde mitteilte. «Mittlerweile kann davon ausgegangen werden, dass die Ersatzlieferung im Mai montiert wird», schreibt die Bauverwaltung in einer Mitteilung.

«Um den Wasserstein vorher in Betrieb nehmen zu können, wurde nach einer Ersatzlösung gesucht.» Die rund 100 Laufmeter Rinnenabdeckung wolle man nun vorerst mit massiven Holzbrettern sicherstellen, sodass der Wasserstein am 12. April in Betrieb genommen werden könne. «Gleichzeitig wird die Zeltdemontage erfolgen.» Man sei «froh darüber, dass damit der Grundidee zur Platzgestaltung endlich wieder entsprochen

wird», halten die Verantwortlichen fest.

Samuel Günter ist Redaktor beim Berner Oberländer. Er berichtet schwergewichtig über Politik und Wirtschaft und betreut journalistisch die Lütschinentäler. Mehr Infos @Samuel_Guenter

Fehler gefunden?Jetzt melden.