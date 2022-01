Neue Flüge ab Bern-Belp – Jetzt sind schon 12 Destinationen geplant Im Belpmoos steigt die Zuversicht, dass die Krise bald überstanden ist. Nach Helvetic will ein zweiter Anbieter nächsten Sommer expandieren. Julian Witschi

Seit letztem Juli fliegt Lübeck Air von Bern ihren Heimatflughafen an der Ostsee an. Diesen Sommer wird das Angebot zusammen mit Belpmoos Reisen ausgebaut. Foto: Franziska Rothenbühler

Am Flughafen Bern-Belp ist die Hoffnung gross: Wenn die Corona-Pandemie abebbt, sollen diesen Sommer viele Ferienhungrige ans Meer fliegen. Belpmoos Reisen hat am Freitag angekündigt, sechs Reiseziele ins Programm aufzunehmen.

Zusammen mit der Airline Helvetic sind somit im Sommerhalbjahr von Mai bis Oktober total 12 Destinationen ab Bern-Belp geplant. Das wären so viele Charterflüge wie nie mehr seit der Pleite der Berner Fluggesellschaft Skywork im Jahr 2018. Ganzjährige Linienflüge oder Anbindungen an grosse Flughafen-Drehkreuze sind hingegen weiterhin nicht in Sicht.