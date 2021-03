Thuner Sekundarschule – Jetzt sind die Lehrpersonen und Eltern gefragt Zur möglichen Abschaffung der Spezial-Sekundarklassen auf der Oberstufe führt der Gemeinderat eine Vernehmlassung durch.

Im Thuner Schulhaus Progymatte Thun findet auch Unterricht für die Spezial-Sekklassen statt. Foto: Michael Gurtner

Zur Erinnerung: Seit dem Schuljahr 2017/2018 besuchen alle Schülerinnen und Schüler im deutschsprachigen Teil des Kantons Bern den vierjährigen gymnasialen Bildungsgang ausschliesslich am Gymnasium. Der Besuch des ersten «Gymer-Jahres» an einer Sekundarschule, der ehemaligen Quarta, ist nicht mehr möglich.

In Thun machte man sich in diesem Zusammenhang schon zwei Jahre vorher Gedanken zur künftigen Organisation der Oberstufe (Sek I). Im Zentrum stand dabei die Frage, ob die Unterteilung in drei Niveaus (Real, Sek und Spez.-Sek) mit der neuen Regelung noch sinnvoll ist. Dazu überwies der Stadtrat im November 2020 die Motion 3/2020 und erteilte dem Gemeinderat damit den Auftrag, mit der Streichung des entsprechenden Artikels im Bildungsreglement die Spezial-Sek abzuschaffen.

Einmonatige Vernehmlassung

Nun kommt neue Bewegung in das Thema: Der Gemeinderat hat gemäss seiner Mitteilung «beschlossen, die Akteurinnen und Akteure des Bildungsbereichs in den Prozess zu involvieren», und führt von Mitte März bis Mitte April eine breite Vernehmlassung durch. Damit solle eine Grundlage für die künftige Organisation geschaffen werden.

Von besonderem Interesse ist die Meinung der involvierten Lehrpersonen und der Eltern, vertreten durch die Elternräte. Zur Vernehmlassung eingeladen werden die Stadtratsparteien, die Quartierleiste, die Schulleitungen der Primar- und der Oberstufe, die Schulkommission, die Elternräte, das Gymnasium, die Berufs- und Wirtschaftsschulen, das Schulinspektorat sowie alle Lehrpersonen der Stadt Thun.

Systemwechsel 2022/23?

Die Vernehmlassung wird Ende April abgeschlossen, danach erfolgt die Auswertung durch das Amt für Bildung und Sport. Schliesslich befindet der Gemeinderat über das Geschäft. Im Spätsommer wird die Teilrevision des Bildungsreglements (BiR) dem Stadtrat vorgelegt. Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

Wird das Geschäft definitiv beschlossen, ist mit einem Systemwechsel auf Beginn des Schuljahres 2022/23 zu rechnen.

