Versammlung in Interlaken – Jetzt sind alle Gemeinden im Boot Seit der Generalversammlung vom Donnerstag gehören die IBI auch formell allen drei Bödeli-Gemeinden. Mit dem nachhaltigen Kurs und der positiven Rechnung 2020 waren alle einverstanden. Sibylle Hunziker

Der Verwaltungsrat der Industriellen Betriebe Interlaken (IBI) anlässlich der ausserordentlichen GV vom Donnerstag. Foto: Sibylle Hunziker

Die Industriellen Betriebe Interlaken (IBI) sind zwar schon seit Anfang 2020 eine Aktiengesellschaft, die der Gemeinde Interlaken nur noch zu 80 Prozent gehört, dafür neu auch den Nachbargemeinden Unterseen (12 Prozent) und Matten (8 Prozent). Formell wurde der Aktienverkauf von Interlaken an die Nachbargemeinden aber erst an der IBI-Generalversammlung vom Donnerstag in Interlaken bestätigt.

«Jetzt sind alle im Boot, und wir können gemeinsam die Zukunft gestalten.» IBI-Verwaltungsratspräsidentin Brigitte Zaugg

Corona-bedingt war es die erste GV, an der sich der Verwaltungsrat und die Vertreterinnen und Vertreter der Aktionärsgemeinden physisch trafen. «Jetzt sind alle im Boot, und wir können gemeinsam die Zukunft gestalten», sagte Verwaltungsratspräsidentin Brigitte Zaugg.