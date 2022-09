Droht nicht nur der Ukraine, sondern auch dem Westen: Russlands Präsident Wladimir Putin verkündet die Teilmobilmachung. Foto: AP

300’000 Mann beruft Russland in den Kriegsdienst ein, das sind fast dreimal so viele, wie im Februar die Invasion in der Ukraine gestartet haben. Die Teilmobilmachung sei unumgänglich, sagt der russische Präsident Wladimir Putin, er tönt entschieden in der 14 Minuten langen Rede, sitzt am Pult, als sei er gerade auf dem Sprung. Russland dürfe die Menschen in der Ukraine jetzt nicht im Stich lassen, sagt er. Aus dem Mund des Mannes, der diesen Krieg begonnen hat, tönt es wie der blanke Hohn.