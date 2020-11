Rabattschlacht in Bern – Jetzt setzt auch Loeb auf den Black Friday Neu macht auch das traditionelle Berner Warenhaus Lob bei der vorweihnachtlichen Rabattschlacht mit. Kleinere Geschäfte sträuben sich aber weiterhin dagegen. Rahel Guggisberg

Rabatte auf alles: Der Black Friday hält auch in der Berner Innenstadt Einzug. Foto: Christian Pfander

In der Schweiz setzte vor fünf Jahren als erstes die Manor-Kette auf den Black Friday. Am vierten Freitag des November bot das Warenhaus in seinen Filialen von Genf bis Zürich 30 Prozent an, auch in Thun. In der Stadt Bern hatte das Warenhaus damals noch keinen Standort. Mittlerweile hat sich der Black Friday im Schweizer Detailhandel etabliert: «Er hat sich zum grössten Shopping-Event der Schweiz entwickelt, und viele Händler erzielen den bis vierfachen Umsatz eines normalen Freitags», sagt Julian Zrotz, Handelsexperte von Blackfridaydeals.ch. Ursprünglich kommt der Black Friday aus den USA; dort gilt er als umsatzstärkster Tag des Jahres.