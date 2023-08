Modehandel und Technologie – Jetzt setzen erste Modehäuser wie H&M auf Selfscanning-Kassen Wer bei H&M Kleider kauft, kann sie auch an Selfscanning-Kassen bezahlen. Loeb und Globus dagegen setzen auch in Zukunft auf bediente Kassen. Rahel Guggisberg

Im H&M an der Marktgasse in Bern können Kundinnen und Kunden neu Kleider an Selfscanning-Kassen bezahlen. Foto: Nicole Philipp

In zahlreichen Lebensmittelläden gehören Self-Check-out-Kassen zum festen Ladeninventar. Migros, Lidl, Aldi oder Coop vertrauen bei ihren Kundinnen und Kunden seit einigen Jahren auf das selbstständige Scannen und Bezahlen. Die Zahl dieser Self-Check-out-Kassen wächst stark an. Das zeigt: Das Konzept scheint sich zu lohnen.

Seit diesem Sommer setzt das schwedische Modeunternehmen H&M in der Marktgasse ebenfalls im grossen Stil auf Kassen, an denen Konsumenten die Kleider selbst scannen und bezahlen können. Damit wolle H&M einem Kundenbedürfnis entgegenkommen, so eine Verkäuferin. Sie versucht an diesem Samstagnachmittag gerade, eine Gruppe junger Frauen zu animieren, ihre Waren selbst zu bezahlen, damit die Schlange an einer der wenigen bedienten Kassen kürzer wird. «Ihr könnt selbst bezahlen an der Self-Check-out-Kasse, aber nur mittels Kartenzahlung», ruft sie ihnen mit gestresster Stimme zu.

«Die ersten Rückmeldungen der Kundinnen und Kunden sind unterschiedlich. Sie müssen sich erst an das neue System gewöhnen», erklärt sie auf Nachfrage. Eine Kundin sagt: «Es ist gut, kann ich nun zwischen einer der beiden Bezahlmöglichkeiten wählen. Für mich muss der Bezahlvorgang rasch und unkompliziert gehen.»

Neu im Schweizer Modehandel

«Im Schweizer Modehandel sind Self-Check-out-Kassen ein neues Phänomen», sagt Bernhard Egger, Geschäftsführer des Schweizerischen Versandhandels (VSV). Es erstaune ihn nicht, dass das Modehaus H&M ein Pionier in dieser Sache sei. H&M baue stark auf eine App. Die Kundinnen und Kunden, die diese nutzen, können von speziellen Rabatten profitieren und auf neue Trends aufmerksam gemacht werden: «Es ist eine Frage der Zeit, bis man mit dieser App bezahlen kann und es gar keine Kassen mehr benötigt», ist Egger überzeugt.



In den Lebensmittelläden haben sich die Self-Check-out-Kassen innert weniger Jahre stark verbreitet. Egger sagt: «Ich gehe davon aus, dass es im Modehandel eine ähnliche Entwicklung geben wird. Ich kann mir vorstellen, dass Self-Check-out-Kassen zukünftig branchenübergreifend im Einzelhandel auftreten werden.» Diese Entwicklung sieht man beispielsweise bereits im Ausland. Zum Beispiel auf der spanischen Insel Ibiza gibt es beim Modehändler Zara oder bei Decathlon fast nur noch Selfscanning-Kassen.

«Gerade unter dem Aspekt des Fachkräftemangels gewinnen Selfscanning-Kassen an Bedeutung», sagt Detailhandelsexperte Bernhard Egger. Foto: zvg

Eine Anwendung dieser Systeme ist vor allem an jenen Orten realistisch, wo Kundinnen und Kunden schnelle Einkäufe tätigen und nicht an einer bedienten Kasse anstehen wollen. «Gerade unter dem Aspekt des Fachkräftemangels gewinnt dieses Thema an Bedeutung», so Bernhard Egger. Man könne Personal einsparen. Das Verkaufspersonal könne sich dann besser um die Kundinnen und Kunden kümmern und diese beraten.

Doch führen diese Kassen zu psychischem Stress beim Personal, weil Mitarbeitende Angst haben, durch die neuen Kassen den Job zu verlieren? Egger sagt: «Ich denke nicht, dass es zu einer erhöhten Belastung kommt, da es aufgrund des Fachkräftemangels genügend Optionen geben wird.»



Was machen Loeb, Globus und Bayard?

Beim Warenhaus Loeb hingegen sind Selfscanning-Kassen bei Kleidern kein Thema. Finanzchef Franz Wittwer sagt: «Es ist uns wichtig, unsere Kundinnen und Kunden beim Kleiderkaufen persönlich beraten und unterstützen zu können. Nach einem Kaufentscheid schicken wir sie nicht einfach zu einem Self-Check-out.»

Zudem wäre es auch nicht für alle Kleiderarten opportun, selbst wenn jemand keine Beratung wünsche. «Stellen Sie sich vor, Sie müssen beim Check-out einen hochwertigen Herrenanzug selber falten, in einen Sack stecken und einkassieren», erklärt er weiter. Das sei kein tolles Einkaufserlebnis.

Bei Gütern des täglichen Bedarfs und Lebensmitteln mag das System laut Wittwer funktionieren. Bei Kleidern habe Loeb einen anderen Anspruch an den Service. Er denke nicht, dass viele Menschen es als fortschrittlich oder als praktisch betrachten, Kleider am Self-Check-out zu bezahlen.

Ähnlich tönt es beim Warenhaus Globus: «Da Beratung und Service ein zentrales Thema ist, haben wir keine Pläne, Selfscanning-Kassen im Modebereich einzuführen», sagt Sprecher Jan Lewerentz. Auch Mode Bayard mit Sitz in Bern setze nicht auf solche Kassen, weil die Kundenbeziehung an oberster Stelle stehe. «Dazu gehört eine freundliche Verabschiedung nach dem Kauf», so Bayard-Sprecher Andreas Bantel.

Animiert die Selfscanning-Kasse zum Stehlen?

Verlocken die Self-Check-out-Kassen die Konsumentinnen und Konsumenten zum Stehlen? Der Warenwert ist im Modehandel höher als in Lebensmittelläden. Deshalb könnte bei Modeartikeln das Diebstahlrisiko an den unbedienten Kassen grösser sein.

Studien aus Deutschland zeigen jedoch, dass bei Unternehmen mit Self-Check-out-Kassen die Diebstahlquote geringer ist als im Durchschnitt aller Unternehmen. Der Grund hierfür sind laut der Studie die Kontrollen des Personals im Kassenbereich. Oft sind diese Bereiche von Kameras überwacht. Ausserdem werde der Entschluss zum Diebstahl häufig bereits im Verkaufsraum und nicht erst an der Kasse gefällt. Der Diebstahl geschehe daher unabhängig davon, ob ein Kunde zur bedienten oder unbedienten Kasse gehe.

Für Bernhard Egger ist klar, dass die Warensicherung in Zukunft fortschrittlicher wird: «Vielleicht werden bald RFID-Chips die Kleider sichern.» Bei dieser Technik muss man nicht mehr jedes Stück einzeln scannen, sondern der Preis wird via RFID-Signal an ein Lesegerät geschickt. Diese Technologie vereinfache die Inventur und den Bezahlvorgang.

Gerade Unternehmen wie H&M und Zara könnten eine solche Technologie bereits in der Produktion einnähen. Auch Retourenprozesse im Onlineshop wären somit einfacher gestaltbar.







