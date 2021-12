Interview mit Christian Drosten – «Meine grösste Omikron-Sorge ist China» Der Virologe ist einer der gewichtigsten deutschsprachigen Corona-Erklärer. Er sagt, was ihn am Virus überrascht hat, was die neue Variante bedeutet und wann die Pandemie enden könnte. Christina Berndt , Georg Mascolo

«Es ist wie ein Indizienprozess, den ich gegen das Virus führe»: Christian Drosten. Foto: Jacobia Dahm (Redux/ Laif)

Es ist kurz vor Weihnachten, und die Politik hat wegen Omikron und des neuen Expertenrates gerade noch mehr Fragen an Deutschlands profiliertesten Corona-Kenner, den Direktor der Virologie an der Charité. Trotzdem wirkt Christian Drosten so ruhig, wie man ihn auch aus dem Podcast kennt. Der Weg zu ihm: verschnörkelt durch die kleinen Gässchen der Backsteinbauten auf dem Charité-Gelände in Berlin-Mitte. Dann öffnet sich die Tür zu einem sehr geräumigen Chefzimmer. Zusammengesuchtes Mobiliar, alles sehr karg. Es hallt.