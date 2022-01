Früher Thun, heute Antwerpen – Jetzt schleift Marc Schneider belgische Diamanten Der Thuner ist Trainer bei Waasland-Beveren, hat mit den Flamen das Ziel Aufstieg. In der zweiten belgischen Liga erlebt er unter millionenschweren Investoren eine Goldgräberstimmung. Moritz Marthaler

«Es geht hier rauf und runter, die Spiele sind intensiv.» Marc Schneider (l.) mit Torhüter Bill Lathouwers. Foto: David Pintens (freshfocus)

16 Milliarden Dollar. So viel beträgt der Wert der Edelsteine, die jedes Jahr in Antwerpens Diamantenindustrie geschliffen werden. Rund 30’000 Arbeitsplätze schafft das «Diamantkwartier» in Belgiens Hafenstadt, es ist das lukrativste Geschäft in der Region.

Eine Art Goldgräberstimmung ist auch in Belgiens zweiter Fussballliga ausgebrochen. Sieben von acht Vereinen sind in den Händen von ausländischen Investoren, zählen zu millionenschweren Club-Konglomeraten. Ihre Trainer sollen aus Hunderten von Kandidaten den nächsten Diamanten herausschleifen. Nur sechs Einheimische müssen pro Spiel aufs Matchblatt, das schafft Raum für Talente aus dem Ausland. «Es ist ein lebendiger Markt», sagt Marc Schneider, «aber entsprechend viele mischen mit.»