Sanktionen gegen Russland – Jetzt schauen Washington und Brüssel auf den Bundesrat Abwarten oder die Sanktionen von EU und USA sofort mittragen? Darüber berät der Bundesrat am Mittwoch. Die Parteien sind gespalten. Yann Cherix Beni Gafner

Aussenminister Ignazio Cassis berät am Mittwoch mit den übrigen Bundesräten, wie die Schweiz ihre Embargopolitik gegenüber Russland umsetzen soll. Foto: Cyril Zingaro (Keystone)

Der Bund analysiert. Er beobachtet und tauscht sich mit anderen aus. Die offizielle Schweiz macht es wie meist, wenn sich die Ereignisse überschlagen.

Zudem hat die Schweiz den russischen Botschafter in Bern einbestellt. Sie hat ihn darauf aufmerksam gemacht, dass das Minsker Abkommen einzuhalten sei. Was dieser aber zur Kenntnis genommen haben dürfte: Die Schweiz ergreift keine Sanktionen gegen Russland. Vorerst. Der Bundesrat will nach Angaben Leus die Lage analysieren und gegebenenfalls über das Mittragen der Sanktionen von EU und USA entscheiden.