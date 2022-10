Man-City-Verteidiger verblüfft – Jetzt schauen Akanji Millionen beim Kopfrechnen zu Nicht nur auf dem Fussballplatz läuft es Manuel Akanji bei seinem neuen Club rund, auch daneben entzückt er das englische Fussballpublikum.

Sportlich hätte das neue Abenteuer von Manuel Akanji bei Manchester City fast nicht besser beginnen können. In der Meisterschaft wurde der Innenverteidiger dreimal über die vollen 90 Minuten eingesetzt, und in der Champions League stand er bei den Siegen gegen Sevilla und seinen Ex-Club Dortmund auf dem Rasen. Dazu führt seine Mannschaft die englische Liga auf Platz 1 an. Und Trainer Pep Guardiola hält sich mit Lob für den 27-jährigen Neuzugang auch nicht zurück, er sagt: «Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Er ist unglaublich gebildet. Und seine Leistung auf dem Platz spricht für sich.»

Seine Bildung stellte Akanji nun in einem Interview mit Sky Sports unter Beweis. Dass der Schweizer Internationale ein begabter Kopfrechner ist, das weiss das Schweizer Sportpublikum ja spätestens seit seinem Auftritt im «Sportpanorama» im November 2018, als er schneller war als Moderator Rainer Maria Salzgeber mit dem Taschenrechner.

Nun verblüffte Akanji auch das englische Fussballpublikum mit seinen Künsten. 26 mal 77? Kein Problem für den Verteidiger. 93 mal 60? Nach nur wenigen Sekunden weiss der Winterthurer die Lösung. Das Video-Interview wurde wenige Stunden nach Veröffentlichung bereits über dreieinhalb Millionen Mal geschaut und Tausende Male auf den sozialen Medien verbreitet. Und der Journalist, der Akanji die Rechenaufgaben stellte, konnte zum Schluss nur noch feststellen: «That was amazing!»

tmü

Fehler gefunden?Jetzt melden.