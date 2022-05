EU-Beitritt in drei Schritten – Jetzt sagen sie es klar und deutlich: So will die SP in die EU Ab 2027 soll die Schweiz den Beitritt zur Europäischen Union verhandeln. Die Vorteile eines Mitmachens seien viel grösser als das weitere Abseitsstehen, heisst es in einem neuen Papier der Partei. Philipp Loser

«Das ist eine Debatte, die wir jetzt führen müssen.» SP-Co-Präsidium Mattea Meyer und Cédric Wermuth. Foto: Dominique Meienberg

Wer es sehen wollte, der sah es. Wer es hören wollte, der hörte es. SP-Co-Chefin Mattea Meyer sagte in der «Samstagsrundschau» von SRF: «In so einer Situation braucht es mehr Europa. Die Option EU-Beitritt muss jetzt wieder auf den Tisch.» SP-Co-Chef Cédric Wermuth sagte es in der NZZ:«Das Tabu zum EU-Beitritt muss fallen.» Und sie sagten es beide gemeinsam in der «Aargauer Zeitung»: «Der Beitritt zur EU ist nicht die einzige Lösung, aber er muss zumindest endlich wieder ernsthaft diskutiert werden.»