Elektromobilität – Jetzt rollen die E-Trottinette auch in Bern Als erster Anbieter in Bern hat die Firma Voi am Montag mit dem Verleih von E-Trottinetten begonnen – begleitet von strengen Regeln. Benjamin Bitoun

Jetzt auch in Bern: Die E-Trottinette der Verleihfirma Voi. Foto: PD

In vielen Städten gibt es sie bereits – die elektrischen Trottis von kleineren, meist noch unbekannten Mobilitätsunternehmen. Nun ist es auch in Bern so weit: Als erster von zwei Anbietern hat die schwedische Firma Voi am Montag mit dem E-Trotti-Verleih in der Bundesstadt begonnen.

Dass der Anbieter seinen Dienst ausgerechnet während eines neuerlichen Teil-Lockdown lanciert, währenddessen andere Verkehrsunternehmer über niedrige Fahrgastzahlen klagen – dahinter stecke nicht schlechtes Timing, sondern Absicht. «Durch die neuerlichen Corona-Massnahmen wurde die Mobilität in der Hauptstadt stark eingeschränkt. Mit unseren Trottis wollen wir die Menschen dabei unterstützen, trotzdem mobil zu bleiben», lässt sich Voi-Geschäftsführer Claus Unterkircher in einer Mitteilung zitieren.