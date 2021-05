Besuch in der Fabrik für Vakzine – Jetzt produziert auch Novartis Corona-Impfstoffe In Österreich hat der Pharmariese die ersten Testläufe für die neuartige mRNA-Produktion gestartet. Einblicke in das Herstellungsverfahren. Barbara Reye

Mehrere Dosen mRNA-Impfstoff sind in dem kleinen Fläschchen. Foto: Curevac

Innerhalb weniger Monate wurden weltweit bereits über eine Milliarde Dosen mit Covid-19-Impfstoff gespritzt. Doch es braucht ein Vielfaches davon, um einen Grossteil der Weltbevölkerung zu immunisieren. Das Bundesamt für Gesundheit setzt bei seiner Impfkampagne in Zukunft auch auf das deutsche Pharmaunternehmen Curevac, dessen Impfstoff ähnlich wie jene von Pfizer/Biontech und Moderna auf der neuartigen mRNA-Technologie beruht, aber sich momentan noch in der Endphase der klinischen Erprobung befindet.

Novartis ist einer der Partner von Curevac und steht bereits in den Startlöchern: Derzeit gibt es an dem Standort in Tirol die ersten Testläufe. «Wir sind bereit, ab Juni für Curevac zu produzieren», sagt Mario Riesner, Geschäftsführer des Werks von Novartis in Kundl, unweit von Innsbruck. Dort wird die mRNA Schritt für Schritt aus der synthetisierten DNA-Vorlage mithilfe von E.-coli-Bakterien in einem Bioreaktor gezüchtet und anschliessend in eine schützende Hülle aus Nanolipiden verpackt. Geplant sind bis Ende Jahr 50 Millionen Dosen und für 2022 dann 200 Millionen Dosen. Abgefüllt wird der Impfstoff jedoch in einem anderen Betrieb von Curevac und seinen Partnern.