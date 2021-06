Des Alpes Interlaken – Jetzt mischt René Schudel mit Für eine definitive Lösung auf dem Des-Alpes-Areal braucht es mehr Zeit. Deshalb realisiert die One One Five Gastro AG rund um René Schudel im Einvernehmen mit der Gemeinde eine temporäre Nutzung.

René Schudel und seine One One Five Gastro AG werden das Des-Alpes-Areal ab Mitte Juli beleben. Foto: PD

Das Des-Alpes-Areal am Höheweg ist ein Aushängeschild für Interlaken. Im Februar 2021 hat sich die Gemeinde Interlaken, der die Liegenschaft gehört, für einen Neustart entschieden. René Schudel, Wirt im Restaurant Stadthaus in Unterseen und TV-Koch, soll das Lokal in die Zukunft führen, wie es in einer Mitteilung aus der Gemeindeschreiberei heisst.

Der Grosse Gemeinderat Interlaken hat einen ersten Rahmenkredit für die Sanierung der Liegenschaft bewilligt. Allerdings habe sich im Laufe der vielfältigen Abklärungen gezeigt, dass es für eine zukunftsträchtige Lösung an diesem Standort noch mehr Zeit brauche. Deshalb soll es ab Mitte Juli auf dem Areal zunächst mit einer temporären Nutzung losgehen.