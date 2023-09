Zusammenfassung erste Halbzeit

Nach nicht einmal fünf Minuten steht es in Genf 1:0 für die Berner. Lakomy trifft in der 2. Minute zur Führung. Danach verläuft das Spiel ausgeglichen. Die Genfer versuchen, über Kutesa und Bedia zu Chancen zu kommen, YB versucht es derweil mit dem Duo Elia-Itten. Bisher hat zwischen den beiden jedoch das Zuspiel noch nicht nach Wunsch geklappt. Vielleicht in der zweiten Halbzeit?