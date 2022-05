Sinkende Corona-Zahlen – Jetzt liegt kein Covid-Patient mehr auf Berner Intensivstationen Die Corona-Zahlen sind auf Tiefflug. Für die Spitäler bedeutet dies eine bitter nötige Entspannung. Doch währt sie lange? Maurin Baumann

Die Lage in den bernischen Spitälern entspannt sich. Aktuell müssen keine Covid-Patientinnen und -Patienten mehr auf den Intensivstationen behandelt werden. Foto: Adrian Moser

Es ist ruhig geworden um Corona, seit der Bundesrat Ende März die letzten Covid-Massnahmen aufgehoben hat. So publiziert die Gesundheitsdirektion des Kantons Bern (GSI) seit Anfang April keine Covid-Kennzahlen mehr und verweist lediglich auf die Daten des Bundesamts für Gesundheit (BAG).



Ein Blick auf diese Zahlen zeigt: Die Anzahl gemeldeter Fälle und Hospitalisierungen sinkt signifikant. Im Kanton Bern wurden in der ersten Maiwoche 1394 bestätigte Fälle gemeldet – rund ein Viertel weniger als noch in der Vorwoche. Die Anzahl Spitaleintritte sank in Bern im gleichen Zeitraum gar knapp um die Hälfte von 23 auf 12 Hospitalisierungen.